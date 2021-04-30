KPJ, the youngest player to score 50 in a Rockets uniform. pic.twitter.com/zifnXswTbD — Houston Rockets (@HoustonRockets) April 30, 2021

這下子所有球迷都會記住凱文波特這個名字了！火箭後衛凱文波特30日單場轟進生涯新高9顆三分球，更把生涯新高得分一口氣推到50分，徹底展現驚人得分爆發力，帶領火箭爆冷以143比136擊退少了「字母哥」阿提托康波(右腳踝扭傷)的公鹿。

凱文波特除了火箭隊史最年輕轟下50分的球員，更成為史上第4位能在21歲之前轟下50分的球員，前3個做到的球員分別是詹姆斯、戴文布克與詹寧斯，完全看不出他剛從聯盟健康與安全協議停賽復出，前役更只交出投12中2的低迷手感。

火箭總教練西拉斯賽後不禁稱讚5月4日才滿21歲的凱文波特表現，「最令人印象深刻的是，他能在前一場比賽表現低迷之後隨即做出反彈，我為他感到非常驕傲，我們之前還沒出現太多超級成功的時刻，但今晚我只能為了這個孩子驕傲。」

除了凱文波特驚人得分表現，火箭先發中鋒伍德也拿31分、9籃板及4助攻，歐利尼克24分、13籃板，威爾生15分、12籃板；反觀突然少了阿提托康波助陣的公鹿，則以米德頓33分最高，福布斯替補拿下30分，哈勒戴也有29分、10助攻。

(中時 )