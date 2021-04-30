上個月最高法院啟動民事移付調解制度，首件調解成立案件，在前台灣高等法院刑事庭長王聰明主持協調下，被稱為鋼鐵才子的東和鋼鐵榮譽董事長侯貞雄，買賣土地糾紛侯付了1030萬元給賣方，雙方和解、讓官司落幕。

東和鋼鐵現任董事長侯傑騰曾公開表示，他父親侯貞雄是台灣引進「連續鑄鋼機」新技術，備置電爐和連續鑄鋼設備的首家鋼鐵業；業界也盛讚侯貞雄是「擁有無私之心的鋼鐵才子」。

這起案件是因桃園龍潭高爾夫球場的公同共有人梁姓女子，在2013年與侯貞雄簽立買賣契約，以總價6200萬元將她土地應有部分出售予侯，並在2017年辦理完所有權移轉登記，但侯只付5500萬元，尚有700萬元未付。

遭指控沒有付清尾款的侯貞雄解釋，梁女出售土地潛在應有部分為2／3，但她只移轉登記土地潛在應有部分1／2，潛在應有部分1／6沒有給付，讓他損失1550萬元，他拒付價金尾款，還要求梁女給付1550萬元。

但梁女主張：侯男經營的育樂公司在2009年間，已向土地的其他公同共有人購得1／2，不可能誤認她擁有的土地潛在應有部分為2／3，她已依約將應有部分移轉登記給侯男，並沒有給付不能的狀況，侯須付錢給她。

一審判決侯男應給付梁女價金700萬元及違約金1100萬元，二審法院判決侯給付700萬元及違約金100萬元，本月27日雙方在最高法院調解室調解爭議，由退休的高院庭長王聰明擔任調解委員，最後侯男表示願給付梁女1030萬元，雙方達成調解。

最高法院3月1日啟動民事移付調解制度，法官就受理的事件，認有必要時經徵詢兩造及律師接受調解的意願後，決定是否移付調解，希望能妥速解決民事紛爭，減少案件進入審理程序，目前有29件案件調解中，1件已調解成立。

最高法院有21位民事調解委員，14位家事調解委員，調解委員可提供專業意見，分析程序上利弊，供兩造參考，並為適當之勸導，期能促成兩造本於自由意願，互相讓步，成立調解，和平解決紛爭。

(中時 )