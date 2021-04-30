金門地區新冠肺炎現況示意圖。（金門縣衛生局提供）

1名新冠肺炎確診個案的接觸者到金門旅遊，縣衛生局接獲桃園通報後，火速找到當事人依規定進行「一人一戶」隔離管制，還好PCR病毒檢測呈陰性反應，目前個案也無健康不適症狀，鄉親不用恐慌。

縣衛生局說明，該局於4月28日晚上接獲桃園市衛生局通報，掌握1位新冠肺炎確診個案的接觸者，屬居家隔離之個案目前人在金門後，立即與當事人取得聯繫，當晚即依規定完成「一人一戶」的隔離管制，透過疫情調查也無任何身體不適。

該局另也掌握該案到金門相關行程及同團接觸者名單，因本案非屬確診個案，依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心規定，不公布該接觸者足跡。

縣衛生局強調，昨（29）日該案進行核酸檢測後結果為陰性，目前該局每日追蹤最新健康狀況，請鄉親不要恐慌。

金門迄今有142人完成疫苗接種，衛生局表示除中央已開放公費接種對象一至六類人員外，有商務、出國工作、留學及就醫等考量者也可自費接種，希望相關人員盡快完成疫苗之接種，以及早獲得免疫保護力。

金門縣新冠疫苗接種合約院所為衛生福利部金門醫院，每周三、五上午有Covid19疫苗專診及自費Covid19疫苗診，符合接種資料之對象可上網預約。

(中時 )