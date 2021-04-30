10年前擔任嘉義縣社會局勞工行政科督導員的男子陳宏隆及約用人員女子鄭至娟，分別承辦「勞安活動」及「觀摩活動」卻侵占結餘款10萬多元，最高法院依共同侵占公用財物罪將陳男判刑5年1月，鄭女判刑5年3月定讞。

陳宏隆及鄭至娟在2011年9月間承辦勞工安全衛生在地扎根計畫的工安體感訓練等活動，他們知道報名人數不及原訂計畫，不同性質的活動合併辦理，其2種活動的實際行程及參與人員均相同。

2011年10月21日活動結束後，陳男及鄭女明知2項活動經費各自獨立，不得相互流通，卻各自拿不實支出憑證在活動結束後，用不實支出憑證核銷經費，共同侵占結餘經費10萬9127元。

台南高分院斥責陳男及鄭女將統一發票及收據所載不實消費內容的款項侵占入己，拒不繳回結餘款，2人之法治觀念淡薄，巧立名目，犯後就關鍵之侵占公用財物犯行，仍執陳詞矢口否認未見悔意，將陳、鄭各判刑5年1月及5年3月，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )