桃園市長鄭文燦29日下午，在桃園市警察局、社會局、家防中心及消防局等單位陪同，出席桃園區長安里愛三街與長春路口長安里辦公室，頒發「績優治安示範社區」認證標章。

2005年起行政院便開始實施「台灣健康社區六星計畫」，並以產業發展、社福醫療、社區治安、人文教育、環境景觀、環保生態等六大面向作為社區發展的目標，稱之為「六星」。長安里守望相助隊為桃園市升格前第三創隊之守望相助隊，在里長陳俊亨接任長安里守望相助隊分隊長職務後，與政府治安單位形成夥伴關係，尤其是參與桃園分局舉辦的各項教育訓練與預防犯罪宣導，並確實執行社區巡邏提升見警率，使社區的治安變好，積極營造六星計畫「警民合作，治安平穩、幸福快樂」的宜居環境。

此次長安里社區能在全市12處社區競爭下脫穎而出，首度獲選為績優治安示範社區，實屬不易，這是長安里所有里民與桃園警察分局同仁共同努力不懈所得來的。局長陳國進表示，為強化社區營造力，實踐社區警政精神，桃警團隊也將持續以「治安社區化」方針，繼續輔導其他社區能再接再厲成為績優示範社區，讓桃園市民有優質的生活空間及安全的住家環境。

(中時 )