台灣世界展望會邀請大眾響應飢餓三十人道救援行動，捐款援助印度抗擊疫情。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

印度近期新冠肺炎確診案例飆升，平均確診案例高達30萬件，與第一波疫情相比，這一波的死亡率明顯激增，醫院面對大量的確診病患，病床、呼吸器和氧氣都非常短缺，世界展望會表示，統計至4 月27日，已有超過125名同工確診，還有有兩位同工死亡。

對印度世界展望會投入最前線服務工作的同工而言，有些醫院的醫療費用相當高昂、難以負擔，亟需財務協助以獲得醫療照護。印度世界展望會雖有提供同工醫療保險及其他福利金，幫助同工負擔醫療開支，但若有更多同工確診住院，這些幫助顯然不夠，需要更多資源因應這些費用，許多住院的同工已經耗盡了個人存款，若無法獲得幫助，可能因此負債。

印度世界展望會邀請，民眾能為同工的醫療費用奉獻，這些奉獻主要是幫助同工補足不夠的醫療開支，總體預估需要20萬美元。

除此之外，世界展望會正為印度當地進行以下抗疫工作，包括強化醫療系統，如提供93個地區醫院製氧機，並供給病床、帳篷、臨時建物…等給150個醫療單位，協助政府建立新冠肺炎治療中心；培訓社區志工以提供心理社會協助；提升民眾接種疫苗意識，並確保疫苗可以取得；強化社區韌力以應對新冠肺炎的衝擊。

台灣世界展望會邀請大眾響應飢餓三十人道救援行動，捐款援助印度抗擊疫情。捐款可洽台灣世界展望會官網。

(中時 )