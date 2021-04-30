在到院前緊急救護時，救護技術員應盡早監測患者體溫，如無法及早辨認患者處於低體溫並予以早期治療，將增加其死亡率及罹病率之可能。有鑑於此，蘆竹消防分隊小隊長蔡擎平等隊上同仁為改善是類問題，開始著手作出可以幫助低體溫患者的裝備。

為避免低體溫對身體帶來的危害，能給予低體溫患者回溫的處置，主要分為2類型，「被動回溫」，如將患者移至溫暖區，去除濕衣物換上乾衣服或蓋上毛毯等；「主動回溫」，如照射烤燈、飲用溫暖飲品、救護車上開暖氣、使用暖暖包或溫水袋置於腋下或鼠蹊部、給予吸溫暖潮濕的氧氣或靜脈注射溫暖點滴(約42度)等。

蘆竹消防分隊小隊長蔡擎平表示，最後我們選擇以iv輸液加熱墊為方向進行改良。輸液加熱墊可以自行調整與改善。在到院前若能加設類似的加溫裝備，這樣一旦遇到需要矯正低體溫的患者，救護人員便能給予患者溫暖輸液進行主動升溫，降低因為低體溫帶給患者的危害。

蘆竹消防分隊分隊長余順明表示，在到院前緊急救護案件中「低體溫」是常常被忽略的危險因子，救護技術員應盡早監測體溫並給予適當治療。值得一提，本分隊小隊長蔡擎平運用巧思自行動手製作輸液加熱器，足以作為隊上同仁表率，亦讓蘆竹地區民眾在緊急醫療方面更加有品質。

(中時 )