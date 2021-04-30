國民黨主席選舉7月24日登場，前主席朱立倫上午回應媒體詢問有無可能與黨主席江啟臣「朱江合」之事表示，未來不會只有「朱江合」，而是「全面合」。朱立倫強調，黨主席是匯集大家力量的角色，而不是造成紛爭的角色，而他就是團結的凝聚者，不會做團結破壞者；他與江有非常強的共識，就是讓國民黨重新贏回人民的信任與支持，2024重返執政，2022先勝選。

至於黨主席是否應該專職？朱立倫表示，國民黨中常會下週將會討論黨主席選舉作業細則，相信中常委們會有共識出來。最近有所謂朱立倫選2024，江啟臣選2021（黨主席）的說法，但他和江啟臣不會那麼窄化地只談個人，他與江的重點是要讓國民黨變成一個團隊。

朱立倫上午受訪時指出，他告訴江啟臣，他很重視棒球團隊，每個人的角色都很重要，團結一起就能勝選，也許國民黨沒有超級明星，但只要團隊合作，絕對有實力棒棒打出好球，每個人都有最好的守備，就是最好的球隊。他也告訴江，多花心力促成黨內團結與溝通，要比每天競選來得好很多，國民黨今天不是與民進黨競選，而是在做黨內責任的分工，大家願意為黨扛責；至於如何分工，黨主席與大家一起努力。

談到日前與江啟臣會晤，朱立倫表示，他與江有非常強的共識，就是讓國民黨重新贏回人民的信任與支持，2024重返執政，2022先勝選，過去他花最大的努力促成黨內團結，江啟臣也感受自己有責任要花更多心力在團結。

據悉，朱江近期不只一次私下當面意見交換，最近的一次是本周一中午兩人單獨吃飯面談，兩人都認為國民黨必須團結，才有機會贏；若不團結，就必輸無疑。

針對黨祕書長李乾龍本周三與中常委餐敘時，提及「江啟臣若724無法連任，跛鴨主席如何衝828公投？一旦公投失敗，國民黨還有救嗎？還有2022、2024嗎？這是民進黨最樂見的結果。」媒體詢問這是否是在幫江拉票。朱立倫說，這很正常，各種黨內說法，甚至一個普遍說法提到參選黨主席、不參選2024，或專職黨主席不能兼任何公職，在下週中常會討論選舉辦法時，希望中常委能集思廣益，只要有這樣的方向出來，大家都能配合，最重要是黨內能團結。

(中時 )