小孩子的心聲真實呈現在畫作上。（新北市社會局提供）

4月30日為國際不打小孩日，據新北市社會局統計，2020年兒少保護案件約4557件，其中屬於不當管教約占65.8％，其中近3成竟是因孩子的成績未達父母期待而被打到受傷通報，新北市家防中心主任許芝綺呼籲家長，「控制情緒、正向教養、不打小孩」。

小明（化名）是一個小五學生，最近爸媽發現他的數學成績從85分驟降到70分，責問小明為什麼成績退步？小明默然，媽媽說下次成績如果沒達到80分，一分打一下。

不料小明接下來的考試掉到65分，媽媽一氣之下將小明打得手心手背均瘀青，隔天小明到校後，老師發現與媽媽聯繫，媽媽才知道原來最近幾次數學考試題目較困難，全班平均分數也僅有60分，媽媽相當懊悔。

許芝綺表示，孩子在恐懼中只能先求生存與安全，是沒有心思學習的；當家長情緒不暴走，才可能冷靜地用正向的態度來教養孩子，幫助孩子處理學習課業上的困難與挫折。給孩子一個沒有暴力恐懼的童年並不是口號，而是所有父母應該努力的目標。

許芝綺說，家防在學校推動紫絲帶學堂教育，4月30日是「國際不打小孩日」，請學生畫下有什麼感想？結果一位小六生畫下在一個酒瓶內，有個父親拿著長藤條正要打小孩，旁邊一行字：「生你有什麼用？成績考那麼爛！」「隔壁某某都考得比你好！」「去罰站！」充分顯露孩子在責打教育下的陰影。

許芝綺表示，當孩子與家長的期待不符時，不妨先深吸一口氣，告訴自己：「孩子並不糟，或許是我的期望過高！」用正向寬容的方式陪伴孩子學習，「不比較」、「不批評」、「高支持」，讓孩子在快樂下學習成長，必要時可與老師、醫師、心理師和社工師討論，讓專業的來拉你一把。

(中時 )