67歲影星成龍拍過無數膾炙人口的武打動作片，還遠赴美國好萊塢主演《尖峰時刻》、《西域威龍》以及《功夫夢》，締造亮眼的票房成績，但他說話過於直接，因此常掀起話題，過去他就曾坦言最討厭的女星不是吳綺莉，而是知名女演員袁詠儀，認為對方有大頭症。

據傳袁詠儀當年爆紅之後有大頭症，因此得罪不少影壇大哥，包括周星馳、成龍等人，其中成龍就曾向媒體透露，他很不滿一位女星，對方的態度很大牌，儘管是面對他也不例外，當時電影拍完後要她來對幾句台詞，對方卻神隱，氣得他直接舉報這位女星到香港導演協會。

這才發現，原來很多導演都有相同的想法，認為該名女星不夠敬業，進而將她封殺，儘管成龍不願意透露名字，只提示她之後就沒拍電影，去大陸演電視劇了，但經網友分析，認為該名女星是袁詠儀的可能性極大，由於袁詠儀就是在拍完成龍投資的《霹靂火》之後人氣走低，加上袁詠儀在此之後只拍了3部劇，讓傳聞更甚。

袁詠儀被爆年輕時有大頭症。(圖/翻攝自袁詠儀微博)

袁詠儀被封殺的期間幾乎沒戲可拍，和家人14年來都只能租房，直到2017年，成龍和袁詠儀的合照被外界視為破冰，袁詠儀也親自回應此事，坦言不知道自己當時得罪大哥，後來因緣際會得知曾志偉約老公張智霖和成龍吃飯，便主動要求出席，當面和成龍把話講開，成龍還送她《霹靂火》的底片珍藏。

(中時新聞網)