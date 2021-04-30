勞動節即將到來，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬虎、蛇、鼠、猴、雞的人在勞動節前後運勢暴漲，財運、偏財運都很好，又有貴人幫助，好運氣如影隨形，做什麼事都非常順利。

▍1.生肖虎

屬虎人勞動節前後，運勢大好，做事得心應手，會有意外的收穫，偏財運非常好，要睜大眼注意好機會。得財又得福，工作中的屬虎人長輩或公司的主管會成為你的貴人，助你財運旺，事業蒸蒸日上。

▍2.生肖蛇

屬蛇人進取心增強，事業運非常好，同事、主管相處和睦。勞動節前後，能得到來自他人的讚揚，各種場合都是人氣最高的。單身者有桃花入命，有被人表白的機會，要好好利用假期約會。屬蛇人勞動節過後喜慶多，鴻運當頭照。

▍3.生肖鼠

屬鼠人遇事有人幫助，生活充實美好，勞動節連假好事多多，做什麼都順利，彷彿神仙相助。屬鼠人聰明靈巧，熱衷於財富的挖掘，能有豐厚的收入，手中錢財越來越多，這個勞動節假期你是最閃亮、最有面子的。

▍4.生肖猴

屬猴人勞動節前後，能得到貴人的幫助。人緣好，朋友親人都是貴人，趁著放假相約聚會吧。人際關係和諧，輕鬆愉快就能把事辦成，貴人相助，很適合與人洽談合作，不但可獲得寶貴經驗，還能利潤增加，賺翻天！

▍5.生肖雞

屬雞人勞動節前後大走鴻運，發大財，處處都有好兆頭，運勢變得更加好，一切事務順順利利。錢財運也非常理想，人在休息收益不停，能大把賺錢，得財神爺關照，不愁沒錢花。上班者薪水翻倍，獎金拿不停，做生意的在勞動節假期能大賺一筆。

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(中時新聞網)