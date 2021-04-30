台中火力發電廠。（資料照）

蔡總統28日在臉書粉專發文，強調任內中火用煤量減幅超過600萬噸，是中火運轉以來最大幅度的減煤、歷任總統最多，並附上中火歷年用煤量圖表。對此，國民黨革實院副院長、台中市議員黃健豪昨(29日)在臉書直言，台中火力電廠減煤600萬噸，「其中有368萬噸，正好就是每天台中市長盧秀燕跟中央吵吵鬧鬧對罵中降下來的」。

黃健豪29日在臉書寫下，蔡英文臉書的貼文等於直接幫盧秀燕背書，台中火力電廠減煤600萬噸，其中有368萬噸，正好就是每天盧秀燕跟中央吵吵鬧鬧對罵中降下來的；他說，當然也歸功於前市長林佳龍任內，市議會通過的生煤自治條例，只是這個條例也在蔡英文任內被中央政府宣告無效。

總統蔡英文發布中火減煤折線圖。（圖取自蔡英文臉書官網）

黃健豪說，政府一邊恐嚇台中減煤害電力不夠，一邊收割台中減煤的成果，真的是令人嘆為觀止。且他認為總統應該談談全國的用煤量，看看折線圖長什麼樣，「只講台中電廠，會讓人誤會妳要選下屆台中市長咧」。

對此，有網友留言表示，「總統2016就當了，2019突然減少，很容易聯想是跟台中市長換人有關吧？」、「全球目前最重要的環保議題就是減碳，如果不減碳，人類即將沒有明天」、「總統無法再連任，總是要找下一個目標」。

另外，國民黨昨也在臉書批評，「民進黨拿台中電廠減煤當蔡總統政績，但現實是蔡英文任內燃煤越用越多，如今還想擴建台中電廠，保留老舊燃煤機組，打算在缺電時火力全開，完全就是想要扯地方政府的後腿。」

(中時新聞網)