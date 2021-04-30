曾說絕不容許民進黨染黑 蘇貞昌：黨員違法嚴厲處置

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒，對此，有粉專挖出行政院長蘇貞昌在2013年時對於疑似黑道集體入黨時，曾表示「民進黨雖窮，但更不容黑道染指」，但8年後，一個當街開槍恐嚇、藏有毒粉的黑道竟然可以入黨，甚至曾當過民進黨台北市黨部代表，可笑的是，民進黨各路網軍沒人敢出來說公道話。

據《中國時報》2013年報導，面對疑似黑道集體入黨問題時，蘇貞昌曾表示表示，多年前國民黨曾運用黑道迫害他，導致他在競選屏東縣長連任失利，如今民進黨努力再起，他絕不容許黑道入黨，「民進黨雖窮，但更不容黑道染指」。

對此，粉專「奔跑吧鄉民們」28日在臉書發文表示，8年前蘇貞昌曾說，民進黨雖窮，但絕不能讓黑道染指。8年後，一個當街開槍恐嚇，被找出藏有毒粉的黑道，還曾經犯下槍砲、暴力討債、恐嚇取財、竊盜、組織犯罪各項前科的人，不但早在多年前就進入民進黨，更當選民進黨台北市黨部代表，可笑的是到今天為止，民進黨各路網軍沒人敢出來說句公道話，敢要求民進黨高層徹底檢討黑道事件。

粉專「不禮貌鄉民團」昨（29日）也在臉書發文表示，政黨本來就不該跟黑道站一起，這要求是有很過份嗎？如果大家可以允許這種事，那過去十年來大家罵白狼張安樂豈不是罵心酸的？內政部警政署多次向黑道宣戰，而當街開槍賣毒品的黑道甚至可在民進黨內擔任要職，誰敢相信民進黨反黑道是反真的？

大批網友也在這2個粉專下方留言表示，「很多人的腦袋左腦藍右腦綠，眼中只有黨派，看不見是非」、「民進黨也是爛掉了，悲催」、「不意外藍綠兩黨一樣爛，只是年輕人一直在幻想綠營好棒棒而已」。

對於民進黨高層之子趙介佑涉嫌販毒一事，蘇貞昌29日指出，擔任民進黨主席時、總統蔡英文連任時都再再宣誓不容受到貪腐或其他不法侵蝕，若有民進黨黨員違法亂紀、不法現象，各黨部都會迅速處理。

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(中時新聞網)