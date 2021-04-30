保全持鐵棍追打外送員。（圖／翻攝畫面）

外送員遭警衛室保全持鐵棍痛毆！高雄市一名34歲林姓外送員，日前外送飲料到橋頭一間鋼鐵廠時，因為換證問題與蘇姓保全發生口角衝突，進而發生肢體衝突，蘇姓保全不甘被辱罵「看門狗」，氣得拿出鐵棍暴打林男，導致林男背部受傷，雙方互告傷害及公然侮辱罪，警方訊後函送地檢署偵辦。

林姓外送員表示，4月19日下午2時26分，他送飲料到橋頭區芋寮路一家鋼鐵公司，當時和49歲蘇姓保全因為換證問題起口角，自己念了「看門的，不用這麼囂張吧」，沒想到引起蘇姓保全不滿，開始飆出「X你娘」等不雅字眼，他不理會騎車離去，蘇姓保全卻持鐵棍衝出來，朝他背部毆打，在旁一名外送員嚇到回頭猛看，其他保全看完後轉身離去，未加以制止。

外送員和保全人員雙方互告傷害、公然侮辱罪，警方訊後將2人函送橋頭地檢署偵辦。(本報資料照片)

林姓外送員拿出驗傷單，證明自己當時被打到左胸及背部挫傷，並提出傷害告訴。蘇姓保全向警方表示，自己從事保全工作15年，頭一遭被人辱罵他「看門狗」，因一時情緒失控，才持鐵棍毆打對方，但林男堅持自己說的是「看門的」，雙方各執一詞，蘇姓保全不堪受辱，訊後也對林姓外送員提出公然侮辱告訴，警方受理後依法函送偵辦。

律師劉興業表示，刑法公然侮辱人者，可處拘役或9000元以下罰金，只要是在讓人可聽到、看見及知情情況下，對人做出侮辱人格、名譽、尊嚴的言行就可成立；另「看門狗」有眨抑人格之意，保全須舉證對方用該不雅說詞，否則恐因證據不足而不起訴。

(中時 )