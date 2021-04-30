北市警方陸續發生「松山黑衣人」、「北投黑道招搖投案」２件重傷警紀事件，北市警方的確有許多缺失，處理不當值得檢討，但過程中，身為大家長的警政署，卻不斷在背後出招，不停發新聞稿「譴責」市警局，甚至破天慌地逾越司法權責，要求市警局長陳嘉昌「交出手機」、「接受測謊」，連續重手已讓全國警界譁然，許多基層都認為已經玩過頭，是赤裸裸的宮鬥劇，長官為了政治目的殺紅眼，斲傷的卻是全體警察的形象，應該適可而止。

1名官警表示，一直以來，警政署是大家的後盾，過去各縣市警局發生醜聞、出包時，警政署都是在幫忙擦屁股，例如協助善後、處理媒體、溝通上級等，都是希望將傷害降到最低，不要因單一事件影響團隊士氣。

但這次的警政署，卻不斷在旁搧風點火，光是松山黑衣人案，就連續發出4篇新聞稿，內容多是「痛心」、「遺憾」，痛斥北市警「膽大妄為」，大罵自家小孩給人看，最後還扮起檢察官，要求局長交出手機，連番操作，確實能感覺警政署的氣急敗壞，但恐怕不單純是為了治安。

知情官警表示，近年各縣市也有出現一些離譜的風紀案件，何時看過警政署用這種強度譴責、發新聞？內政部與警政署不和，已是公開的秘密，中間牽扯許多高層間的派系，警界高官背後都歸屬不同人馬，各立山頭。

近年警界人事爭議不斷，遇有調動時，大家各顯神通，有些人搖搖欲墜卻依然不倒，有些人坐火箭三級跳，有些人則因小事就被拔官，毫無制度可言。警政署這次不斷敲打台北市，官警直言，松山跟北投的案子只是破口，從中引爆的，是長年以來累積的各種恩怨情仇，但鬧成這樣，已讓軍心浮動、警察顏面掃地，讓外界大看笑話。

不少基層對此感到痛心，有人就po文表示：「最近警界的紛紛擾擾，看在眼裡，除了痛心，還覺得丟臉及不捨，警察是一個大團體福禍同擔，榮辱與共，同為警察的兄弟們，哀矜勿喜，不要想說那是別人家的笑話。」

「請大家不要失去對警察的信心，確實有人犯了錯，但大多數的警察，都是從早到晚，風雨無阻的在外奔波，夙夜匪懈調閱監視器 跟監、埋伏、抓人，忙到三餐不正常，犧牲與家人重要時光的警察，才是大多數警察是日常，那才是你該相信的警察。」希望高官間的內鬥能到此為止。

(中時 )