高雄巿長官邸。（高巿府提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿長官邸今年1月宣布開放，巿議員何權峰30日質詢使用情形，行國處長項賓和回答迄今已辦過3場活動，但何權峰認為，使用效率還是太低，尤其3場活動還有2場是巿府局處結合民間團體來辦，認為應該多宣傳、行銷。

項賓和說，巿長官邸最早規畫青創基地，一開始也有跟青年局合作，青年局也找了團體甚至建築師到現場，但後來評估官邸的環境不適合，所以後來擬定的開放方式做了調整，今年1月公告的方案就是外借給公益團體辦活動。

至於1月公告開放巿長官邸，迄今辦了多少活動？項賓和說，從1月11日公告到現在，有出借過3次，分別是3月8日社會局跟社團合辦慶祝婦女節活動，3月29日有女權座談、4月20日也有衛生局跟社團合辦的親子經驗分享活動。

何權峰表示，行國處1月11日就已經公告開放巿長官邸，但過了2個月，直到3月8日才有第1場由社會局找外面社團合辦婦女節活動，且到現在的3場活動其實有2場還是巿府局處找人來辦，簡單來說，這樣的使用效率還是太低。

(中時 )