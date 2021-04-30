「福斯新聞」報導，美國情報界的兩大巨頭29日出席聯邦參議院軍事委員會聽證會時指出，隨著綜合國力不斷地成長，中國大陸領導人視自己為崛起中的強權。相較之下，美國則是衰弱中的國家。不過，隨著兩強權力轉移，北京愈來愈擔心美中之間爆發戰爭。美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines)更警告，如果美國在台海的立場由戰略模糊轉為戰略清晰，將導致北京積極破壞華府在全球的各種利益。

這場聽證會的主題圍繞在全球威脅，包括美國國家情報總監海恩斯與國防情報局局長柏瑞爾(Scott Berrier)皆出席這場會議。海恩斯表示，「北京愈來愈把美中關係界定為零和遊戲」，「大陸相信美國正嚐試阻止其崛起；從他們的觀點來看，雙方在區域的影響力、所作所為都是彼此對立」。

曾在歐巴馬時期接掌中央情報局副局長的海恩斯認為，雖然中國大陸對走入戰爭毫無興趣；但是彼此對事物的觀點不同、甚至對立，而這些交互影響下，讓人感到憂慮。

民主黨籍軍委會主席利德（Jack Reed）在質詢時提到，赤色中共的確帶來戰略威脅，特別是北京影響力透過商業與軍事部署，向非洲大陸與拉丁美洲擴散；但他強調，美情報應針對「全球性威脅」進行完整評估，避免誇大北京力量。他強調，五角大廈已將北京界定為「進逼中的威脅」；與此同時美方應避免加劇人們對北京實力的看法。

當利德問及海恩斯與柏瑞爾，若將台海的戰略模糊政策調整為戰略清晰，美國是否評估過兩岸對此的反應。海恩斯回答，屆時北京會視此為嚴重破壞台海穩定，並加深大陸認為美國正圍堵其崛起的觀點，北京可能會更積極地破壞美方在全球各地的利益。

利德追問，這是否會讓台灣更加遠離大陸；海恩斯則肯定，並提到香港這幾年來發生的事，讓台灣更傾向脫離大陸，而這類的挑戰日益嚴峻。

柏瑞爾也回應，統一台灣一直是北京的目標；只是仍不清楚會在何時、以何種方式完成。過去1年來，共軍在台灣海域與空域的行動增加，結合香港、西藏等議題，這些都是美方思考大陸問題時要面對的關鍵議題。

阿肯色州共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)問到，為何大陸積極擴張傳統與核武力量；柏瑞爾則回答，他相信習近平正積極尋求能夠嚇阻美國與其盟友的力量。估計到2030年，大陸的核武儲藏量將成長1倍。核武已成為北京軍事能力的一項重要成分，而這也是他們的優先項目。北京擬定在2030年或2035年以前，完成核武的現代化。

無黨籍議員金恩(Angus King)則提到，近來情報界的重點已從國際恐怖主義，轉到與美國匹敵對手的競爭；但恐怖分子威脅依舊嚴峻，特別是若這些人拿到核武，恐對美國產生威脅。對此，海恩斯回應非國家行為者帶來的跨國威脅，依舊是情報界關心重點。

(中時新聞網)