三重警備隊28歲黃姓警員25日深夜與友人一同至高雄市區某高級酒店喝花酒狂歡，當晚被高雄警盤查時，黃警員還大言不慚的向警方表示「我是三重警備隊的警察耶！」三重警分局獲報後，馬上記2支小過懲戒；新北市長侯友宜30日表示，非常不應該，該怎麼辦就嚴格辦理。

侯友宜表示，該警的行為非常不應該，警察局長黃宗仁在第一時間就已向他報告，該警嚴重違反警紀，該嚴重處分，該怎麼辦、就嚴格辦理；新北市警察局表示，對於警員違法案件絕不寬貸，依規定予以嚴懲、加強考核外，並調整服務地區。

面對「松山之亂」延燒，警政署長陳家欽29日急召北市警察局長陳嘉昌，要求交出手機給刑事局鑑識還原調閱通聯紀錄，必要時自願接受測謊，以昭公信；侯友宜回應，警局發生黑衣人到派出所，鬥毆後又和解，已鬧一星期，到現在事情還沒釐清，警察當務之急要跟社會大眾詳細報告檢討自己，一而再再而三拖延下掩蓋事實，重創警察士氣，影響警察執法威信。

侯友宜說，警察所長要負起責任，沒有逃避責任的空間，警察一定也要做到政治、人事，要挺起腰桿勇於執法，作為長官應當作為基層的後盾，守著執法線強力打擊犯罪，才不會讓警察威信受到傷害，造成治安不穩定。

(中時 )