台南市長黃偉哲（左）與教育部體育署長張少熙（右）簽約，正式宣告台南市將承辦112年全國運動會。（洪榮志攝）

睽違16年，台南市長黃偉哲30日與教育部體育署長張少熙簽約，正式宣告台南市將承辦112年全國運動會，將於2023年10月21日至26日舉辦31項競賽，屆時全台菁英運動選手將會師台南競逐榮譽。黃偉哲指出，能承接國內最高等級的綜合型運動賽會備感榮幸，未來2年的籌備期間也將卯足全力，希望能凸顯台南古都特色，呈現一場有別於以往的全國運動會。

黃偉哲表示，台南市從2007年辦理全國運動會至今，已歷時16年未辦理，為確保112年全國運動會的舉辦品質，市府從2019年起即著手盤點市內各運動場館，目前規畫43個競賽場地中，有38個場館位於台南市，預計投入超過1億7000多萬元的修繕經費，提升各運動場館品質，以符合辦理全國賽的需求。

教育局鄭新輝也表示，台南市前一屆參加全國運動會共計獲得20金21銀25銅的佳績，其中軟網、帆船、滑輪溜冰、舉重、田徑、游泳、跆拳道、划船、桌球、羽球、高爾夫、韻律體操、現代五項、籃球、輕艇、空手道等至少16種競賽種類具有奪牌優勢；此外，台南市為照顧優秀運動選手，除了在全運會年挹注1200萬元的培訓經費外，從2020年起針對最近一屆全運會奪牌的選手，也將發給每月3000元至2萬元不等的補助經費，希望讓台南市的優秀選手能無後顧之憂、專注訓練，在競技場上創造巔峰。

(中時 )