1名單身、獨自居住的女網友日前下班時遭到1名陌生男子一路尾隨，對方甚至跟著她進入大廈內，完全沒被大廈警衛攔住，之後還不斷按她家的門鈴稱想要認識，所幸她堅持拒絕下對方即離開；她事後質問警衛為何讓男子進來大廈，警衛則慌張表示「我以為他是妳男友」，讓她傻眼又氣憤。

該女網友在臉書「匿名公社」發文表示，她日前從家中搬出來，獨自租了1間公寓大廈的套房居住，大廈的管理費用為每月1千元，不過日前她住了2個月後，某天晚上9點下班回家時，她發現1名男子不斷尾隨她，最後甚至跟在她後方進入大廈。

該女網友說，她之後進到屋內，此時房屋的電鈴突然響起，她原本想說是房東，但對方在屋外未出聲，之後透過貓眼觀看，發現竟是稍早跟蹤她的男子；男子說「我想認識妳，可以開門嗎？」還一邊猛按電鈴，她當下隨即拒絕，對方也作罷離開；她隔天至大廈警衛室質問警衛為何讓陌生男子隨意進出，對方則支支吾吾地、眼神飄移地說「我以為他是妳男友啦」。

該女網友向房東提及此事，要求退租，但對方不同意，認為該男子只是想要認識、無惡意，但她已被嚇得不輕，仍決定不拿回押金退租；許多網友則留言，「辛苦了，還好你沒有開門，不過管理員真的沒辦法記住那麼多人，況且有些人又是臉盲」、「很多地方一直換管理員，住戶都不認識，只要看到跟著進去，都覺得是一起的」、「真的不要因為有保全就放鬆警戒，好險他沒跟著你進房，真的太危險」。

(中時新聞網)