明日就是五一勞動節，適逢富邦金合併日盛金在即，全國金融業工會聯合總會將率日盛工會走上街頭。對此全金聯秘書長韓仕賢指出，五一勞動節當天有超過四千位勞工從凱道出發遊行，除了20幾家金融業工會今年也將並肩不缺席，甫成立不久的日盛銀行工會更將發動上百人參與此次遊行。

對此，富邦金則在29日提前向日盛工會回應，樂意與日盛銀行工會代表會面，且近期就會組成協商團隊，向工會進行協商。另據了解，日盛銀行也在28日發函工會，將成立專案協商小組，希望能在五一勞動節工會上街頭之前，先「化解」一下工會的不滿。

全金聯指出，除了五一大遊行之外，全金聯此刻正與日盛銀行工會籌劃6月11日大規模動員至日盛金控股東會及主管機關的抗議行動，屆時所有金融業工會也將到場全力相挺，由於富邦金控確定入主日盛金後，日盛銀行工會爭取團體協約的訴求未獲明確回應，所以開始進行捍衛勞動權益的行動。

日盛銀行工會對於日盛金、富邦金均表不滿。工會指出，金金併在即，但未看到金管會、勞動部拿出任何維護日盛員工權益的具體措施，包括工會原本期待政府、資方會重視員工權益而有積極作為，讓這件極具歷史指標的合併案能有勞資雙贏的結果，對此工會也回批日盛金：「日盛金控迄今對於工會兩度要求正式協商的公函仍企圖以拖待變，完全無視員工權益亟需迅速解決，毫無誠信可言！」日盛銀行工會也批評，富邦金控則雖已實質介入日盛金控人事，亦對工會要求卻並未回應，也讓日盛員工憂心今年底正式合併後，員工工作權無法得到確實保障。

對此全聯會指出，這次五一上街遊行就是暖身準備，下一步將會聯合剛成立的「日盛金控暨其子公司企業工會」共同行動，於6月11日擴大動員更多工會會員至日盛金控股東會現場抗議，並直接率金融業工會陪同日盛員工再前往金管會陳情。

(工商 )