原是烏克蘭籍的名模瑞莎當年演出《惡作劇2吻》走紅，2019年她領到中華民國國民身分證，近年她忙培育韻律體操選手更創立協會，自費帶學生出國比賽，去年得到1金3銅佳績，卻引來網友爆料她帳目不清、搶功、挖角學生、空降等，PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）昨(29日)在臉書反嘲發文：「依我看來，瑞莎真的很亂搞吧？！」

最近有人在網路論壇爆料，指「體操界因為瑞莎被搞得一團亂」，昨瑞莎對此首度發聲，坦言為此受傷心碎，但從小就遇過霸凌的她不會因此卻步，會更努力把想做的事情做好。見此事被熱議，PTT鄉民女神qn昨則說，依她看來，瑞莎去年自掏腰包帶選手去國外比賽，包吃包住一個月還無償教學，最後拿了面金牌回來，虧說：「這完全破壞台灣體育界的平衡和規則啊」。

qn形容瑞莎就像是「誤入叢林的體操小白兔」，被莫名抹黑募款A錢，「誰叫她要破壞體育界的生態！？」並指瑞莎「標新立異」都將經費用在小孩身上，「看看打擊瑞莎的都是些什麼人？就知道該挺哪一邊才對」，「希望她不要因為少數人的抹黑而喪失對台灣的熱情」，並謝謝她用自己的方式默默為台灣出一份力。

而稍早該論壇的爆料文已經被刪除，qn今又發文進一步說：「為什麼要這樣黑她？簡單來說就是她打壞市場行情『免費』教學，『自掏腰包』做了太多太多事情。因為她對體操有超乎常人的熱情，也相信台灣的孩子有機會因為體操而在國際賽事發光」，無意間得罪人。

至於挖角一說，qn說：「瑞莎剛好具備能力與技術，水準就是有達到那層次，當然學生就都跑過去了啊」，反問：「以現實層面來說，選手哪裡資源多往哪裡去不是很正常的嗎？」，「難道他們去美國打大聯盟，我們會說大聯盟挖角王建民郭泓志嗎？大部分的台灣人都是引以為傲的吧！」

qn發文。（圖／翻攝自黃拉結臉書）

(中時新聞網)