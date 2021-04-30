新華社30日報導，中國外交部30日舉行的涉疆問題新聞發布會，新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相說，美西方反華勢力的制裁就是廢紙一張。此外，新疆維吾爾勞工也在國際勞工前前夕，在記者會現身說法，強調「強迫勞動」完全是偽命題。

徐貴相表示，從短期看，制裁會對新疆一些企業帶來一定影響，企業部分產品可能出口受阻，利益受損；但從長遠看，新疆企業將繼續加大科技投入力度，提高產品品質，進一步提升市場競爭力，更好地開拓國際市場。

徐貴相強調：「更重要的是，美西方的無理制裁，讓中國民眾看清了他們『假人權、真霸權』的面目，必將激發支持新疆受制裁產業和企業的熱情和動力，推動這些產業和企業渡過眼前困難，走向成熟強大。」

此外，五一國際勞動節將屆，來自新疆的多名勞動者4月30日在北京舉行的涉疆問題新聞發布會上發聲。他們講述親身經歷，並指出，所謂新疆存在「強迫勞動」完全是偽命題。 新疆政府發言人徐貴相指出，美西方反華勢力憑空捏造涉疆「強迫勞動」謬論，其根本目的是妄圖對新疆進行「產業滅絕」。他說，新疆方面將採取有力措施堅決回擊，誓與各種反華勢力鬥爭到底。

在涉疆問題記者會上，伊犁服飾企業員工代表艾麗達．吐爾阿合買提說，工作3年多，她不僅學會使用電腦，學會統計，更成為了公司的人事主管，生活有了很大改善。「一些別有用心的人不顧事實，汙蔑我們有『強迫勞動』，打壓我們的公司，干涉我們的生活，我們非常憤慨！」

她說：「我們是自願選擇到公司上班的，我們在廠裡沒有受到任何歧視，宗教信仰、生活習俗、使用民族語言的權利都得到極大尊重，怎麼說是『強迫勞動』呢？我想問問那些人，我們靠自己的雙手養活自己、補貼家人，追求美好的生活難道有錯嗎？」

(中時 )