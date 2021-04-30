新冠肺炎疫情爆發的2020年，超過八成的中國A股上市公司實現盈利，六成公司業績實現年增長，疫情對A股公司業績的整體衝擊已逐季緩解，較多企業業績呈現加速恢復之勢。整體看，中游製造業免疫力相對較強，下游強消費屬性行業則受疫情衝擊較大。

證券時報30日援引數據報導稱，從行業看，疫情影響下，A股業績呈現結構分化，去年淨利潤實現增長的行業有17個，其中機械設備、電氣設備行業淨利潤增速排名前二，而受疫情隔離等措施影響，休閒服務業去年淨利下滑超90％。

報導並表示，截至4月29日，已披露年報的4,225家A股公司合計實現營收人民幣（下同）52.75兆元，按可比口徑計年增長3.84％；合計淨利潤4.04兆元，年增長4.66％ 。此外，對比去年三季報數據，2,300家公司第四季淨利潤增速較三季報提高。

業績改善的同時，不少上市公司拋出高比例分紅派現方案，股價也應聲大漲。證券時報援引數據稱，截至目前，兩市共2,812家公司年報發布了分紅派現方案，合計派現將達1.36兆元。

2020年分紅派現大軍中，國企成為先鋒隊。超過六成上市國企拋出分紅計劃，逾800家央企、國企、集體企業合計擬分紅達9,115億元，佔A股整體分紅總額的比例約為67％。

報導還稱，承接2020年業績加速恢復的趨勢，2021年第一季，A股公司業績實現恢復性增長。截至目前，已披露一季報的4,117家公司中，有3,361家公司第一季淨利潤實現增長，佔比超過八成。其中1，671家公司淨利潤增幅超過100％。

(工商 )