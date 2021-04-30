昨天在大聯盟場上光芒打退運動家，光芒派出王牌投手葛拉斯諾(Tyler Glasnow)先發上陣，他主投7局飆10次三振沒有任何失分，順利拿下勝投，但在場上發生了有趣一幕，比賽進行到第7局時，隊友基爾邁爾（Kevin Kiermaier）用美技接住差點形成安打的球，當球被擊出時葛拉斯諾就大罵了一句「FXXK！」沒想到情緒激動的他看到隊友接球後又連罵一串來發洩，而這幕正好被攝影機逮個正著。

這一下讓全美觀眾都看到，包括葛拉斯諾的母親，葛拉斯諾賽後自曝說：「她發給我訊息說『你必須停止在電視上講髒話！摀住你的嘴！」之後受訪時則提到：「那是我唯一能給隊友的反應，那球簡直令人難以置信。」但他又補說：「當我遇到順心的事，都會忍不住將這些話脫口而出，但像我媽說的一樣，我應該努力摀住自己的嘴！」賽後他告訴記者，他會努力讓媽媽開心。

Tyler Glasnow's expletives-filled reaction to Kevin Kiermaier's catch... PRICELESS. pic.twitter.com/weKa8WCIlc — Grace Remington (@GraceRemiWTSP) April 29, 2021

看來27歲的葛拉斯諾還是很聽媽媽的話，畢竟要成為一位優質球星，除球技以外，品行也很重要的。葛拉斯諾本季表現不錯，目前拿下3勝1敗，自責分率僅1.67，總計投37.2局飆出52次三振，壓制力驚人，而他也是海盜體系出身的投手，他在2016年7月首登大聯盟，不過一直到2018年被交易到光芒才漸漸投出身手，2019年開季他投出5勝0敗，自責分率1.75，獲選美聯4月單月最佳投手，但5月因手臂拉傷進入傷兵名單，直到9月才回歸，該年最後他拿下6勝1敗，自責分率1.78成績。

(中時新聞網)