捲入共諜疑雲的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，遭台北地檢署依違反《洗錢防治法》起訴。向心的辯護律師說，向心喜歡台灣，常來旅遊投資，但本案讓向心對台灣司法產生疑慮，若無法還給向心清白，他未來將在國際間寸步難行。

檢方起訴指出，大陸爆發國太公司吸金400億人民幣案，向心協助將贓款轉投資國太子公司漂白回大陸；國太以2億300元港幣購買向心的香港中國趨勢股權，向心為隱匿贓款，與龔青來台開戶，匯款購買信義區2間豪宅，涉嫌洗錢。

北院今開庭，方伯勳說，國太吸金案爆發後，向心在香港及大陸均未遭起訴，反而是向心主動向香港證監會舉報，配合調查釐清，香港證監會並指出向心不是共犯，向心也獲得香港警務處所核發的無犯罪紀錄證明，偵查過程中他們一再提醒，檢察官明明知道，卻不調查也不斟酌。

方伯勳指出，檢方指控向心虛偽交易，以超出當時市價2.5倍賣出中國趨勢股權，但根據相關紀錄，這筆買賣價格與當時股價相當，並無溢價情形，且在眾多機構監管之下，也不可能出現虛偽交易。向心、龔青帳戶的錢都是合法取得，早在國太案爆發前，2人就已處分可變換債5億港元，具有相當財力，爆發後，向心已中止投資協議架購，並買回股權。

方伯勳另就起訴洗錢罪範圍、型態、前置犯罪等細節提出疑問，稱檢方敘述不清楚，會影響答辯方向。方說，洗錢罪一般是隱匿、漂白黑錢，但向心將合法處分的財產，匯入自己帳戶，轉移到台灣購屋，房屋也登記在自己與妻子名下，全在合法金融體系裡運作，這樣有構成洗錢？

方伯勳還說，向心很喜歡台灣，過去就常來旅遊、參與投資，如今卻讓他對台灣司法獨立產生疑慮；本案是國際事件，受兩岸三地矚目，若無法還給向心清白，向心未來在國際間將寸步難行。

另名辯護律師文大中則說，檢方2019年11日開始調查《國安法》，直到2021年突然改起訴洗錢罪，違反基本告知義務，在此之前向心的供述應不具證據能力。

龔青的律師凃榆政則說，龔青只是家庭主婦，從未參與公司事務，更別說是洗錢，被起訴純粹是因為，向心購買的其中一棟建物登記在龔青名下，檢察官並未敘明她有任何犯罪行為。

法官庭末諭知，檢方應就辯護律師的疑問，特定向心涉犯洗錢的行為範圍、構成要件；辯護律師團則要提出「在港無犯罪紀錄」、「當時股價紀錄」、「購屋之前帳戶總資金」、「國太案後購回股權」等相關資料。本案定5月28日上午再開庭。

(中時 )