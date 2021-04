去年以新人之姿,帶著首張專輯《當我們睡了 怪事發生了/WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》橫掃葛萊美(Grammy Awards)5 大獎的怪奇比莉(Billie Eilish),終於正式宣佈將在 7 月 30 日,發行全球樂迷引頸期盼的第二張大碟《Happier Than Ever》。今天(30日)她率先推出全新單曲〈Your Power〉,在此次的自導自演 MV 中竟被一隻 80 磅(約 36 公斤)的超級巨蟒勒頸纏身,讓粉絲嚇出一身冷汗直呼:「感謝巨蟒手下留情,沒有勒死我們的女孩。」許久未推出新作的怪奇比莉這次新歌 MV 一上架,立即衝上全美 YouTube 發燒影片排行冠軍,再再證明新生代天后的超高人氣!

最新單曲〈Your Power〉以優柔簡單的吉他伴奏帶出怪奇比莉最真實、脆弱的一面,她形容:「這是我寫過最喜歡的歌曲之一!當中的情境我們可能都有在不同情況下見過,或甚至親身經歷過。請不要濫用你的權利,希望這首歌可以為這個狀況帶來一些改變。」過往怪奇比莉曾在 MV 中進行吞蜘蛛、大法師倒立、流黑色眼淚等各種獵奇大膽的嘗試;此次怪奇比莉第四度自導 MV,當中可以看到她獨自一人身處在美國加州的西米谷,被一隻巨蟒逐漸纏繞全身最後動彈不得的景象,再次創造全新話題。

一向以獨特螢光綠髮型著稱的怪奇比莉,上個月突然在 Instagram 上貼出全新金髮美照驚豔全球粉絲,更以 6 分鐘內飆破 100 萬讚數的超強人氣,刷新 IG 歷史紀錄,也間接宣示全新怪奇比莉時代來臨!針對即將到來的第二張專輯《Happier Than Ever》,她先前在受訪時表示:「要不是因為新冠肺炎,我想我可能不會做出同樣一張專輯,並不是說這張專輯的主題與疫情有關,而是因為當你的生活產生了變化,你的心境也完全不同了。」最新主打〈Your Power〉台灣各大數位平台已同步發行。

(中時 )