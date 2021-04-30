去年以新人之姿，帶著首張專輯《當我們睡了 怪事發生了／WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO？》橫掃葛萊美（Grammy Awards）5 大獎的怪奇比莉（Billie Eilish），終於正式宣佈將在 7 月 30 日，發行全球樂迷引頸期盼的第二張大碟《Happier Than Ever》。今天（30日）她率先推出全新單曲〈Your Power〉，在此次的自導自演 MV 中竟被一隻 80 磅（約 36 公斤）的超級巨蟒勒頸纏身，讓粉絲嚇出一身冷汗直呼：「感謝巨蟒手下留情，沒有勒死我們的女孩。」許久未推出新作的怪奇比莉這次新歌 MV 一上架，立即衝上全美 YouTube 發燒影片排行冠軍，再再證明新生代天后的超高人氣！

最新單曲〈Your Power〉以優柔簡單的吉他伴奏帶出怪奇比莉最真實、脆弱的一面，她形容：「這是我寫過最喜歡的歌曲之一！當中的情境我們可能都有在不同情況下見過，或甚至親身經歷過。請不要濫用你的權利，希望這首歌可以為這個狀況帶來一些改變。」過往怪奇比莉曾在 MV 中進行吞蜘蛛、大法師倒立、流黑色眼淚等各種獵奇大膽的嘗試；此次怪奇比莉第四度自導 MV，當中可以看到她獨自一人身處在美國加州的西米谷，被一隻巨蟒逐漸纏繞全身最後動彈不得的景象，再次創造全新話題。

一向以獨特螢光綠髮型著稱的怪奇比莉，上個月突然在 Instagram 上貼出全新金髮美照驚豔全球粉絲，更以 6 分鐘內飆破 100 萬讚數的超強人氣，刷新 IG 歷史紀錄，也間接宣示全新怪奇比莉時代來臨！針對即將到來的第二張專輯《Happier Than Ever》，她先前在受訪時表示：「要不是因為新冠肺炎，我想我可能不會做出同樣一張專輯，並不是說這張專輯的主題與疫情有關，而是因為當你的生活產生了變化，你的心境也完全不同了。」最新主打〈Your Power〉台灣各大數位平台已同步發行。

(中時 )