針對美國總統拜登就職百日在國會的演說，國民黨國際部上午表示，拜登演說特別突顯中國大陸與俄羅斯，尤其是前者，雖未提出新的看法與主張，仍反映當前美「中」關係複雜、競爭仍高於合作的現實。

國民黨國際部主任李大中說，拜登演說涵蓋範圍包羅萬象，但主要仍是鎖定疫情、內政與經濟等美國民眾最關心的議題，並非對外政策。

他說，特別是在基礎建設、經濟復甦與社會福利等面向上，拜登的談話顯示其強烈的企圖心，且高度呼應他於去年總統大選期間的主要訴求—「重建美好」（Build Back Better) ，而拜登也希望藉此演說鼓舞民心士氣，呼籲兩黨能捐棄成見，共同合作，並讓更多的美國人體認到國家已化險為夷，朝向正確的方向邁進。

李大中說，至於在美國的對外關係方面，拜登在演講中特別突顯中國大陸與俄羅斯，尤其是前者。拜登在演說中並未提出新的看法與主張，而是仍強調美國正視中共當局的嚴肅挑戰，重申美國因應時的基本原則，亦即有所堅持、為所當為，維護美國利益，但不尋求對抗。這也反映了當前美「中」關係複雜、競爭仍高於合作的現實。

(中時 )