實在很難形容勇士明星後衛柯瑞在今年4月的瘋狂三分表現！隨著勇士30日以114比126不敵灰狼，柯瑞確定在4月轟下96顆三分球，一舉改寫NBA史上單月投進最多三分球的歷史紀錄，他在4月更有13場得分破30，也刷新史上33歲以上球員單月攻下30分最多場次紀錄。

回顧柯瑞在今年4月份的15場例行賽表現，不僅場均可拿37.2分、6.0籃板及4.6助攻，投籃命中率更高達5成17，三分命中率4成66，每場比賽更可轟進6.4顆三分球，其中更有4場比賽投進10顆以上三分球、連11場得分破30。

可是就算柯瑞在4月份如此飆分，勇士戰績仍在晉級邊緣的西區第10位置，也讓柯瑞30日賽後無奈表示，「當你知道自己需要這場勝利繼續前進之際，卻沒有辦法拿下勝利，這種感覺很艱難，我們需要好好坐下來討論，找出問題然後解決。」

也難怪柯瑞對於勇士近況如此失望，畢竟先前才被獨行俠痛宰30分，今天又爆冷輸給無緣晉級季後賽的灰狼，勇士錯失最佳追平並列西區第6灰熊與馬刺勝率的最佳機會，剩下9場例行賽場場面臨非贏不可壓力，其中連兩場作客迎戰西區第11鵜鶘，勇士更是輸不得。

(中時 )