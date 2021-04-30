被動元件大廠國巨將於6月3日舉行股東會並改選董事，董事長陳泰銘委由亞東證券等對外徵求股東委託書，支持推舉董事候選人。

市場人士表示，國巨股東會前公司對外徵求委託書是往年例行性作業，今年適逢改選董事也不例外。

國巨股東會將改選9席董事（包括3席獨立董事），22日董事候選人名單公告，包括現任董事長陳泰銘、總經理暨執行長王淡如、現任董事王金山、現任董事並曾任財政部常務次長的林宗勇、現任董事並曾任經濟部政務次長的楊世緘、以及曾任財政部部長的顏慶章。除了陳泰銘個人為自然人外，其他5位董事提名人均為旭昌興企業法人董事代表。

此外3席獨立董事提名人均為現任國巨獨董，包括李振齡、林宗聖和陳宏守。

根據徵求委託書資料，持股比重約7.44%的陳泰銘和持股比重約1.08%的旭泰新股份有限公司，委任亞東證券為徵求人，透過亞東證券、以及徵求委託書業者長龍會議顧問和聯洲企管顧問，對外徵求股東委託書，支持國巨股東會各項議案，並支持推舉的董事候選人。

台灣證交所29日公布公司治理評鑑結果，其中國巨位居前21%至35%第三級距，市場人士表示，排名前6%到20%及前21%到35%企業，也可算是績優企業。

國巨第1季稅後淨利新台幣50.24億元，季增35.5%，年增113.8%，單季每股稅後純益10.17元，獲利創10季來新高。

展望第2季，國巨指出持續提升大中華廠區產能利用率，因應終端市場強勁需求；不過全球COVID-19疫情仍未緩解，且國際貿易爭端不確定性高，國巨將密切關注市況，審慎樂觀看待業績表現及營運展望。

法人指出，國巨第2季積層陶瓷電容（MLCC）產能利用率將拉高至超過9成、晶片電阻（R-chip）拉高至8 成以上，鉭質電容產能持續滿載。（編輯：潘羿菁）1100430

(中央社)