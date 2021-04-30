英國《經濟學人》雜誌最新一期在封面稱台灣是「地球上最危險的地方」，如果台海爆發戰爭，將成災難，美國和中共必須極力避免。亞太和平研究基金會首席顧問趙春山今天表示，他不太相信許多針對兩岸近年可能會開戰的預測，因為中共目前還是認為可以不用靠打的就完成統一目標。

美國總統拜登就職100天，民進黨立委何志偉今天舉辦「美中新冷戰？台灣該何去何從？ 」座談會，研判國際情勢未來發展以及在美中關係下台灣又該如何定位。

趙春山認為，中國高舉反獨促統，不過北京最擔心的不是台獨，因為美國將台灣問題視為中國內政問題，不過統一過程中美國若是成為了阻力將會使北京感到棘手。

趙春山說，中共的對台戰略按照自己的議程表，並沒有時間表。什麼時候統一？用什麼方式統一？這方面不是美國或其他國家說了算，對台政策中國握有主導權，北京可以選擇在外交上壓縮台灣國際空間，或是用經濟制裁、軍事壓迫等手段。

他又說，對中國而言，武統不是唯一選擇，打不是唯一選項，因為當前中國還是覺得不用武力就能達到統一目標，但一旦要用上武力絕對不惜任何代價。

趙春山指出，台灣面對的困境是不能獨、不願統、但是又無法維持不統不獨的現狀，然而不統不獨的現狀不可能維持下去，最後必須得做出選擇。此外，台灣被迫成為中美角力的競賽場，一個要強勢崛起、一個要嚇止崛起，台灣很有可能變成中美擦槍走火的源頭。更危險的是，台灣跟大陸官方不往來，沒有對話機制，這樣的情況下沒辦法產生預防管控機制。

(中時 )