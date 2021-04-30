陳時中29日帶隊進駐華航諾富特飯店，400多名機組員（含百餘名機師）強制送往集中檢疫所。（讀者提供）

桃園市長鄭文燦昨(29日)在議會備詢後受訪透露，華航諾富特飯店有員工確診，因是在疫情指揮中心記者會前就搶先公布疫情，引發外界質疑沒有違規、須受處罰嗎？對此，民眾黨美女發言人楊寶楨昨在臉書質疑，「奇怪的是，桃園市長鄭文燦可以提前知道資訊，到『搶先公布』的程度；近期台北清真寺和新北林口康橋學校的疫調資訊，地方政府卻都沒有即時從中央獲得，因為顏色不正確？」

針對鄭文燦公布確診資訊一事，據《中國時報》29日報導，鄭文燦說，確診個案的背景、確診情形、甚至足跡，都是由中央流行疫情指揮中心公布，桃園不會公布個案的詳細內容，只說明疫情如何處理，避免資訊混亂；指揮官陳時中則稱，自己早上8點就到旅館2度廣播，告知大家有員工確診，有一般住宿民眾、機組員、工作人員等人聽聞，等於已經以指揮中心身分對外宣布，因此鄭文燦沒有違規的狀況。

不過，楊寶楨在臉書質疑，鄭市長此前在「部桃事件」也曾搶先公布疫調足跡，柯文哲市長和議員徐巧芯卻曾因透露比指揮中心更進一步的資訊，而被中央檢討過，「不過中央對於鄭市長的偷跑行為，就是『沒關係』，這也讓她認為「綠色是原諒的顏色」。

楊寶楨指出，這些都還不打緊，奇怪的是，鄭文燦可以提前知道資訊，到「搶先公布」的程度，近期台北清真寺和新北林口康橋學校的疫調資訊，地方政府卻都沒有即時從中央獲得，是因為顏色不正確？若不小心產生疫情破口，再讓地方來扛責嗎？

針對地方質疑「中央未將疫調告知地方」，行政蘇貞昌院長日前做出裁示「第一時間就要通報」，因此楊寶楨希望中央地方一條心，加強資訊傳遞速度，團結抗疫，不會讓外界有「政治操作」可能性的聯想空間。

(中時新聞網)