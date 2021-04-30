台北市警紀大崩壞，內政部長徐國勇今出席母娘文化祭被問到松山分局和北投分局，都有一些警紀的狀況；徐國勇說，最近松山分局產生的一些狀況，包含執法的分寸，也就是我們所謂的比例原則的這些相關的問題，警察同仁在執法這一方面的法紀、警紀的訓練上，我們要再加強要在滾動檢討。

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徐國勇說，所以我在3天前，特別到警大跟警專聯繫，未來即將成為我們警察生力軍同仁，我們要求教授們加強他們的經濟、法紀、各方面、執法比例等等的教育。

徐國勇表示，至於在職的部分，也就只是我們警政署包括督察室，包括訓練科，對警員加強在職訓練，這一點，我們也會再加強，對於發生的這些事情，我也再次的強調說，我們的警察同仁雖然發生這些事情，不會因此影響他們的士氣，他們一定會把維護治安放在第一位。

徐國勇指出，警察維護治安是他們的天職，也是我們的天職；如果站在內政部，跟警察朋友站在一起，我們的天職跟我們的義務與責任，絕對要履行，我們絕對會維護這個社會治安，不要因為這些事件來影響士氣。

徐國勇說，我們台灣的整體治安狀況是不錯，但是不錯之餘，我們應該更加精進，不要讓這些影響警譽的事情再次發生；昨天再次的跟警政署長講，一定要徹底查清楚，那也跟各個單位講，我們對於各項如果有危害到我們謹記風紀的這些，我們一定要徹查到底該怎麼辦，就怎麼辦，絕對不能尋私，也絕對不能包庇。

另外，民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒，有媒體報導徐國勇和趙介佑曾合照；徐國勇說，「我照相不分藍綠」，一張照片不應該看圖說故事。

徐國勇強調，今天在這裡看到我，就一定會有人跑來跟我照相、但也不能拒絕，因為我有時間在這裡，我人在這裡，他們找我照相，我們又是公眾人物，我又是經過議員、立委這樣選舉出來的人，所以其實像以前這個慈惠堂也是我的選區 這些師兄、師姊們，我幾乎都認識，所以他們要來跟我照相，我也不會拒絕，我不能照相的時候問，「你是誰？你什麼身份？」不可能去篩選。

徐國勇解釋，去年趙介佑的祖父80大壽時，他有出席祝壽，當時趙介佑來照相，他也不知道趙介佑是大老的孫子。

被問到台北市警察是否有破格升級，徐國勇表示，警察按照一定規定與規則，依照積分、年資、表現等，有些破獲重大案件，處置得宜，當然就會記功，因為能力被肯定，可能升遷上就會被考慮。

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(中時 )