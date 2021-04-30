新冠疫情持續，以陽明交通大學為首的台灣研究團隊今(30)日召開記者會，宣布與馬來亞大學展開跨國合作，共同開發抑制新冠病毒感染藥物篩選平台，20分鐘就能偵測感染抑制藥物，有助於臨床用藥參考。

新型冠狀病毒與人類細胞ACE2受體結合，才能感染人類細胞，而複製病毒。如何快速找出ACE2抑制劑，是未來治療新冠病毒的當務之急。研究團隊透過電化學阻抗譜系統（EIS）研發藥物偵測平台，只需要取樣1微升(μL)的抑制劑，就能在15到20分鐘內偵測辨識ACE2抑制劑對病毒的抑制效果。

陽明交大表示，目前已知治療心血管疾病所使用的血管張力素轉化酶抑制劑，能影響病毒與ACE2受體的結合能力。研究團隊進一步利用偵測平台，偵測這類心血管藥物，發現Ramipril與Perindopril具有大幅降低新型冠狀病毒與ACE2結合的能力。但對於Enalapril這類相同的心血管疾病藥物，反而會促進病毒與ACE2的結合。這樣的發現正好驗證平台具有迅速篩選藥物的功能。

主持這項研究的陽明交大生物科技系教授張家靖說，這項平台不僅可用於新型冠狀病毒肺炎抑制感染藥物篩選，亦可用於其他具急迫性、感染性疾病藥物篩選。

共同主持這項研究的馬來亞大學醫學院Lik-Voon Kiew教授補充，平台所產出之藥物篩選成果，乃屬初步發現，需要進一步研究，評估候選藥物的體內與臨床療效。因此未來仍須產官學研醫緊密結合，朝同一方向共同努力，在已知用藥資料庫中，幫助篩選確認阻礙病毒感染人體之藥物，期盼能對人類大眾貢獻所長。

陽明交大指出，這項研究是科技部推動的陽明交通大學防疫中心、台馬國際半導體與生醫科技創新研究中心、教育部高教深耕計畫之下的智慧型藥物與智能生物裝置研究中心，共同合作而成的重要成果。

陽明交大並提到，團隊更橫向結合陽明交交大、長庚與成大防疫中心及馬來亞大學醫學院與藥學院。台灣團隊包含陽明交大教授張家靖、袁俊傑，長庚大學教授施信如，成大教授謝達斌，北榮醫師黃柏勳，彰師大教授許銘華等實驗室及其成員。馬來西亞團隊則有馬大醫學院教授Lik-Voon Kiew、Chirk-Jenn Ng 、Adeeba Kamarulzaman，以及馬大藥學院教授Lip-Yong Chung等實驗室及其成員。

研究成果刊登於分析化學領域排名第一的頂尖國際學術期刊《Biosensors and Bioelectronics》。

全文網址：https：／／www.sciencedirect.com／science／article／pii／S0956566321002505

(旺報 )