新黨今早率領金門鄉親及多個團體至陸委會門口抗議，在門外敲鑼要陸委會「開門」，籲盡速復小三通。（林勁傑攝）

新黨主席吳成典遞交陳情書予陸委會代表。（林勁傑攝）

新黨今早率領金門鄉親及多個團體至陸委會門口抗議，在門外敲鑼要陸委會「開門」，呼籲陸委會盡速復小三通。新黨主席吳成典表示，大陸5月10日起將開放對在金門、馬祖連續居住滿28天以上的金馬籍居民，透過「小三通」入境無需隔離的簡便措施，若陸委會不能回應對岸的善意，肯定20年前的偷渡風潮再起，且政治抗爭不斷。而現場陸委會也派經濟處專門委員接下陳情書。

吳成典與市議員李慶元、新黨發言人陳麗玲等人於30日上午率領金門鄉親及藍天行動聯盟、兩岸婚姻交流協會及陸配多人到陸委會前大力敲鑼，要求陸委會「開門」，儘速恢復小三通。吳成典表示，20年前他與李炷烽、曹原彰等人甘冒被法辦危險促成小三通，2003年發生SARS時，因為金門有疫情，兩岸經過協商先終止小三通一段時間，後來也再度開放，絲毫沒有造成民眾不便。

他說，陸委會主委邱太三說要春暖花開，首先需要提出具體作為，新黨在今年1月2日就呼籲恢復兩岸小三通，大陸方面顯然聽到了，5月10就要開放，金門鄉親股殷殷期盼，金門縣長也表示已經做好防疫相關準備，但蔡政府要恢復交流的具體作為在哪？

吳成典強調，若陸委會不能盡快接球回應，大陸已便利讓台灣來，但我方不開放，肯定未來偷渡風潮再起，政治抗爭重演，甚至像更早前金介壽等人為推動小三通，開船硬闖讓政府抓，幾萬艘漁船同時出海，政府抓得完嗎？

李慶元表示，目前香港、新加坡、琉等都有旅遊泡泡需團進團出，往後出國一定要有檢疫證明或疫苗證明，因為最近台灣本土疫情，民眾有疑慮，但兩岸要先有小三才會有大三通，他具體建議恢復小三通可採「漸進式」作法，金廈兩地都沒有疫情，就先讓金廈民眾恢復，等狀況穩定後擴大辦理，兩岸民眾可採隨身攜帶檢疫或疫苗證明以小三通方式進出，人數及方式也都可以討論，可是不能拒絕交流。

(中時 )