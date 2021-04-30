監察院今（30日）公布最新一期廉政專刊，司法院大法官黃瑞明與民進黨前立委尤美女夫妻檔，相當懂得理財，投資許多外幣、債券、基金，兩人身價高達7600多萬元。文化部長李永得與妻子民進黨立委邱議瑩存款雖有上千萬，但也背負2447萬多元購置不動產債務。

根據監察院公布最新的財產資料，司法院大法官黃瑞明與民進黨前立委尤美女的財產申報，土地12筆、建物13筆，座落於台北市、台中市、南投縣，汽車2輛，存款1614萬9368元，其中外幣包含歐元、美元、南非幣、加拿大幣、澳幣，其中美元最多。

黃瑞明夫婦相當懂得理財，投資股票、債券、基金，價值高達6058萬4757元；事業投資有117萬，其中70萬投資民報。除了善於投資理財，黃瑞明夫婦也具有藝術氣息，兩人收藏了2幅字畫、1幅油畫、1座石雕，共價值120萬元，另有保單37張，包含儲蓄壽險、投資型壽險與年金型保險。

另一對政壇夫妻檔，文化部長李永得與民進黨立委邱議瑩也入列，兩人共申報位於高雄市的土地8筆、建物4筆；存款1456萬3800元；有價證券3120元；台銀受託信託財產專戶金額8萬8370元；另有保單9筆。

李永得夫婦兩人另持有4筆股票交付信託，價值高達114萬0310元，事業投資1筆共100萬，為李永得投資玉山社出版事業公司。債務部分有2筆，皆為邱議瑩購置不動產的貸款，總債務為2447萬2862元。

此外，退輔會主委馮世寬與妻子共申報，位於台北市的土地2筆、建物4筆；存款977萬8745元，其中外幣包含美元和澳幣，以美元最多，折合台幣3萬2762元；保單10張。不過，馮為在美國生活的兒女，在美國設置銀行帳戶與購置美國房屋，3筆帳戶共計美金15萬8143.5元，折合台幣442萬8018元。房屋部分現以每月美金3700出租，折合台幣每月收租10萬3600元。

(中時 )