【LIVE直播】華航機師確診連環爆 陳時中媒體聯訪

陳時中接受電台專訪。（趙雙傑攝）

陳時中接受電台專訪。（趙雙傑攝）

陳時中接受電台專訪。（趙雙傑攝）

華航諾富特飯店淪陷，除了一名中階主管確診（案1120），更有3名員工發燒採檢，全館人心惶惶。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，將針對全台防疫旅館人員進行總體檢，預計很快就會開放防疫旅館人員接種公費疫苗。

陳時中今接受電台節目專訪時表示，案1120目前在加護病房治療，暫時無法做疫調。指揮中心專家會議評估感染源可能是飯店環境或工作人員，研判已有傳染鏈，才會全館清空、環境採檢並消毒。

防疫旅館成了病毒溫床，為免再有旅館成為「諾富特2.0」，陳時中透露，將針對全台防疫旅館人員總體檢，「很快就會開放讓他們接種公費疫苗。」

飯店員工確診，初步認為感染源應是機師先在國外染疫，住進防疫旅館期間把病毒帶了進來，再透過會到處移動的員工傳播。

此次華航諾富特飯店移出的人員中，本國籍機組員有109人、外籍機組員76人。陳時中說，外籍機師的數量不少，他們對防疫新生活的力行態度相對也比較不一樣，由於入住後房間要清消，床單都要更換，可能因此導致房務人員被感染。

(中時新聞網)