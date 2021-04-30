中國社會科學院金融所所長、國家金融與發展實驗室主任張曉晶建議，最好通過擴大國債的發行規模，來化解地方政府債務問題。要抑制地方政府隱性債務擴張，需要中央讓渡一部分財政來源、稅收來源給地方；與此同時，中央要承擔一部分地方政府的擔子。

證券時報30日並引述其指出，對於存量地方政府債務的化解，一方面可以擴大地方債券發行，不僅是用於彌補當年的赤字，減少增量的隱性債務，還將用於置換存量的隱性債務。另一方面，盤活政府存款，這既可以促進地方政府有所作為，又可以短期內緩解財政資金不足的問題。

他並提及建立可持續債務積累模式的重要性，強調要抓緊在取消政府隱性擔保、打破「國企信仰」方面取得實質性進展，讓傳統的公共部門債務積累方式無以為繼，這樣才能真正形成市場化風險定價，發揮市場的價格發現機制。

他稱，「五六年前，對於打破國企剛性兌付信仰、打破政府隱性擔保，我可能還會擔憂這是否會引發金融風險。但如今來看，再作權衡可能就來不及了」。

張曉晶並認為，未來看，既要保持槓桿率的基本穩定，又要充分發揮槓桿率對增長的支撐作用，必須在槓桿率結構上做文章。政府部門加槓桿，特別是中央政府繼續加槓桿，部分接替地方政府的隱性債務擴張。

此外企業部門去槓桿，但要體現競爭中性，防止國企民企在去槓桿過程中的苦樂不均；居民部門穩槓桿，尤其需要通過房地產的基本穩定促進居民槓桿率的基本穩定、略有上升。

張曉晶還談到，根據測算，2020年的宏觀槓桿率從2019年末的246.5％攀升至270.1％，增幅為23.6個百分點，不但低於2009年31.8個百分點的增幅，也低於發達經濟體2020年前三季30.7個百分點的增幅。

展望2021年，受經濟增速年增幅大幅上升的分母效應影響，預計2021年宏觀槓桿率將在上半年有所下行，從當前的270.1％下降到267％左右，隨後再回升至270％，全年宏觀槓桿率與上年持平甚至略有下降，企業、居民和政府各部門槓桿率也會略有下降。 中國財政部國庫司副主任許京花在出席地方政府債券櫃檯發行業務培訓班時表示，目前由於本年度新增專項債額度還未全部下達，今年發行窗口安排會相對集中，財政部會適度均衡發債節奏；此外隨著地方債規模不斷攀升，風險防範顯得更為重要。

(工商 )