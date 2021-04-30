兩位直接知情消息人士透露，全球最大電信設備製造商華為正在進行洽談，擬控股國內一家小型車企的電動汽車事業。此舉被看作是華為的戰略調整。

路透報導上述消息人士稱，華為正與重慶小康股份進行磋商，打算收購後者旗下重慶金康新能源汽車的控股權。他們補充稱，此舉將使得華為可以生產自己品牌的智能汽車。金康旗下主要資產包括美國電動汽車品牌賽力斯（Seres）。

這也成為首個證據，證明華為不只提供汽車操作系統、而是尋求完整參與電動汽車業務。華為和小康均未立即回復置評請求。

其中一位人士表示，作為協議的一部分，華為還計劃入股重慶小康控股有限公司，持股數量待定。小康控股是小康股份的最大股東。

兩名消息人士稱，華為消費者業務CEO余承東負責主導與小康的談判。余承東領導華為成為全球最大的智能手機生產商之一，近來他把重點轉向了電動汽車。另一位消息人士說，華為希望最快在7月敲定交易。

上述兩位消息人士以及另一位直接知情人士稱，華為還希望控制北汽藍谷的電動汽車品牌極狐（ArcFox）。該公司近來推出了搭載「華為Inside」系統的阿爾法S車型。但消息人士也稱，北汽仍希望華為只是極狐的少數股東。

數月來，華為一直在深度參與小康股份及其賽力斯部門的運營和生產。據賽力斯稱，賽力斯首款「華為智選」SF5汽車上週在上海車展首次亮相，並在預售開始兩天內獲得超過3,000輛訂單。

華為在其國內的門市、包括線上的華為商城銷售SF5汽車。一位消息人士稱，該公司計劃最早在今年年底前發布首款自有品牌的智能汽車，並投入量產。該人士稱，華為對這款基於賽力斯SF5研發的車型期望很高，但小康股份現有的供應鏈難以滿足這種期望。

這名人士稱，汽車行業的供應鏈很長也很複雜，華為在軟體和平台方面確實具有優勢，但如果沒有供應鏈技術的穩步改善，這些想法就無法實現。

(工商 )