日本「緊急事態宣言」上路後，部分民眾改到公園等戶外場所喝酒，不過，根據日本超級電腦「富岳」所做模擬研究發現，只要不戴口罩，不管是在室內還是戶外交談，同具染疫風險。

日本每日新聞、產經新聞報導，為遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，日本政府三度發布「緊急事態宣言」，對象地區4都府縣內的供酒餐飲店都被要求暫時停業或停止供酒，進而造成日本民眾改到類似公園等戶外場地飲酒。

一名47歲上班族跟兩名同事在便利商店買酒後，到大阪市西區一處公園內喝酒。這名上班族說，比起透過視訊喝酒，還是見面喝比較開心，「如果在戶外喝酒，因為通風良好，也可以算得上是防疫對策」。

雖然民眾認為只要到戶外就能安心，但事實上並非如此。

日本理化學研究所等組成研究小組利用日本超級電腦「富岳」進行模擬研究，得知不論是在室內還是戶外，都有同樣的染疫風險。

研究小組設想10人圍在戶外桌子旁，不戴口罩彼此交談的場景，來推算飛沫散布距離。

富岳模擬結果顯示，30秒的聊天過程可產生約一萬個飛沫；在戶外無風狀態及面對面交談的狀況下，說話者的飛沫可到達一公尺前方3人所在處，特別是正對面的人將受到整體飛沫約一成影響。

如果戶外空間吹起每秒0.5公尺到1公尺的微風時，飛沫擴散範圍將更廣，在人與人間隔約一公尺時，說話者正面及下風處最多會有6人受到飛沫影響，顯示出感染風險比無風狀況更為增加。

理化學研究所負責這項模擬研究的坪倉誠說，很多人直覺上會認為戶外安全，但跟室內環境進行比較後，發現感染風險並沒有減少。

坪倉誠說，由於飛沫在戶外受風勢影響更易擴散，「（在這種情況下）所有人的感染風險都會增加」。

他說，不管所處環境是室內還是戶外，只要戴上口罩，能相當程度減少飛沫量，也就可以降低周邊人士染疫風險。

對傳染病相當熟悉的日本富山縣衛生研究所所長大石和德說，就算在戶外，只要不戴口罩近距離交談的話，就會增加染疫風險，希望大家不要心存僥倖在路上喝酒。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100430

(中央社)