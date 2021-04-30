印度的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率創全球紀錄，昨天單日確診超過37萬例、逾3600人病故。一架軍機今天載著美國提供的首批緊急防疫物資抵達，助印度控制嚴峻的疫情。

法新社報導，正當印度首都新德里仍在對抗嚴重的疫情危機，美國一架「超級銀河」（Super Galaxy）軍用運輸機載著超過400瓶氧氣鋼瓶等醫院設備，以及近100萬個冠狀病毒快速檢測工具，飛抵新德里國際機場。

美國總統拜登與印度總理莫迪（Narendra Modi）本週通過電話後，這批物資從加州曲維斯（Travis）軍事基地運至印度。全球多國已承諾提供幫助，展開大型國際救援行動。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天說：「美國未來幾天將運送價值超過1億美元的物資，向我們的印度夥伴提供立即援助。」

美國官員說，這些特殊班機也會運送企業與個人捐贈的設備，行動將持續到下週。

(中央社)