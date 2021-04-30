北市警局長陳嘉昌 下午赴北檢交手機查通聯 12:232021/04/30 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳嘉昌將赴北檢交出個人手機。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 松山分局黑衣人之亂，北市警方30日表示，因上級長官仍有疑慮，局長陳嘉昌經與台北地檢署檢察官溝通後，將在下午2時，與松山分局長林志誠一齊前往北檢，交出個人手機，供檢方調查是否有外力介入關說。 台北市政府警察局表示，全案進入司法程序，一定依法續查嚴辦，如各界有任何關於本案不法事證，歡迎提供該局或地檢署進一步調查。 黑衣人衝松山警分局 黃暐瀚：把他當塑膠？ 桃檢29人曾赴諾富特座談 檢察官怕染疫 (中時 ) #陳嘉昌 #北檢 #手機 #松山分局 #警察局長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史無前例 警署長要北市警局長 交手機測謊 04:102021/04/30 焦點要聞 績優治安示範社區 桃園長安里獲頒 11:272021/04/30 寶島 許書桓一度哽咽 願一肩扛起責任 04:102021/04/30 焦點要聞 警政署長竟查北市警局長手機通聯 徐國勇：會跟警察站一起克服問題 21:302021/04/29 政治 華航染疫6機師住過 首例防疫旅館主管確診 應是第二波傳染 04:102021/04/30 焦點要聞 Office、南港 北市置產關鍵字 04:102021/04/30 產業．科技 市議員關說黑衣人之亂？警局長陳嘉昌傍晚親上火線說明 18:092021/04/29 社會 三重警喝花酒還嗆聲「我警備隊的」 侯友宜怒批不應該：嚴格辦理 11:482021/04/30 社會 檢傳喚黑衣人 警政署即起掃黑 04:102021/04/30 焦點要聞 警紀頻出包 蘇貞昌：不容少數害群之馬 17:222021/04/29 政治 署長要市警局長交手機測謊 陳揮文42字痛批：蠻幹 22:362021/04/29 政治 社會熱門新聞 三重警喝花酒還嗆聲：我警備隊的耶！ 分局立刻懲處2小過 - 社會 疑妻健身房外遇砸48萬元跟拍 偷情照小鮮肉竟是徵信社的「臥底」 - 社會 警政署狂鬥北市警局 基層：傷害的是全體警察 - 社會 34D美魔女開工作室 2個月接客420人狂賺60萬 男客大讚：好正 - 社會 桃園市府驚現偷拍狼 臨時工拍5女同事裙底送辦又考回市府上班 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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