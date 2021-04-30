松山分局黑衣人之亂，北市警方30日表示，因上級長官仍有疑慮，局長陳嘉昌經與台北地檢署檢察官溝通後，將在下午2時，與松山分局長林志誠一齊前往北檢，交出個人手機，供檢方調查是否有外力介入關說。

台北市政府警察局表示，全案進入司法程序，一定依法續查嚴辦，如各界有任何關於本案不法事證，歡迎提供該局或地檢署進一步調查。

(中時 )