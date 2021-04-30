60歲天王劉德華縱橫演藝圈多年，拍過無數電影、戲劇作品，帥氣的外貌更是虜獲了老中青三代女粉絲，凍齡的他至今仍是不少人心目中的男神。由於劉德華為人低調，很少談論私人話題，以工作為重，因此很多人不知道劉德華共有三個姐姐、一個弟弟、一個妹妹，弟弟劉德盛更在演藝圈闖盪。

劉德華出生農村大家庭，在家中排行第四，其中他和劉德盛感情最好，由於劉德盛是幕後工作人員，專門負責後製，兄弟倆還合夥開製作公司，劉德華拍、劉德盛剪，絕佳默契配合得天衣無縫，劉德盛後來合夥投資其他項目，目前身家已經飆破上億。

儘管劉德盛家產驚人，卻打扮十分樸素，都簡單穿個T恤、短褲就出門，平時也都是搭公車通勤，儘管外貌粗曠、滿臉鬍渣，看起來有點不修邊幅，和哥哥劉德華的形象相差甚遠，乍看完全看不出是一家人，但他卻不像劉德華被困在鎂光燈底下，反而活得十分輕鬆自在。

劉德盛外貌粗曠、滿臉鬍渣，和哥哥劉德華的形象相差甚遠。(圖/翻攝自微博)

事實上，劉德華一家過去曾被起底，爸爸是一名消防隊長，工作於啟德機場消防局，而妹妹的職業是老師，她在街上買衣服的模樣也曾被拍到，大姊如今也已經70幾歲，在香港公共房屋住了將近30年，至於二姊和三姊至今都很少2人的消息，儘管有個星弟弟卻一直都過得十分低調。

(中時新聞網)