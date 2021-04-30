大陸藝術家張明信日前參與大陸一項網路藝術大獎活動時，在作品《197》的「創作說明」稱，他在2年中以「非正常方式」獲取197件女性內衣褲，作為「展品」呈現。頓時引發「偷內衣也能成藝術？」爭議，經衛道人士報警、通報媒體檢舉，北京警方30日查明，內衣褲都是買來的，但虛構為盜竊所得，不過，依舊留置張某追究責任。

北京市政府公安局「平安北京朝陽」微信公眾號30日發布情況通報，指有線民4月27日舉報，一男子在某網路平台展示的圖片作品，其素材係大量偷盜得來的女性內衣。對此，警方依法開展調查，將嫌疑人張○信（男，35歲）查獲。

警方調查，該人參與某網路展覽作品中的內衣為自行購買，後通過編輯圖片、擺拍視訊等方式虛構為盜竊所得，網路傳播後，造成不良的社會影響。目前，朝陽公安分局依法對犯罪嫌疑人張○信採取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

《新京報》報導，日前一項名為「ARTCLOUD中國（SAP）藝術大獎」的線上活動中，名為《197》的入圍作品以「非正常方式獲取」的女性內衣為展品引發廣泛關注。除照片外，作品展示區還有一條時長47秒的197件內衣「非正常方式」獲取時的短片記錄。經舉報後，已於4月27日下架作品。刪除作品前，網路投票結果顯示，《197》共獲得8452個贊。在所有參賽的170個作品中排名第4。

《新京報》報導，涉事的中國SAP藝術大獎由ARTCLOUD公司獨立營運，這個獎項最早於2006年在英國創辦。在官方微博公布的2020年度宗旨願景中表示，該獎項將繼續挖掘當代最具藝術潛力及最具標誌性風格的華人青年藝術家。

據公開資料顯示，作者張明信1985年生於山東省滕州市，2008年畢業於湖北美術學院版畫系。主要從事平面繪畫，以及觀念藝術。

檢舉爆料在網路發酵後，SAP藝術大獎官方微博4月28日發布消息稱，尊重當代藝術的表達自由與藝術家的創作理念，但與此同時應遵守法律法規，宣導守護文明的網路環境。故取消張明信的入圍資格，刪除其作品資訊，停止相關作品的傳播。

《新京報》報導，ARTCLOUD公司工作人員4月29日受訪表示，SAP獎項的作品都是藝術家自行上傳，所有藝術家在平台註冊時需簽署使用者協定，註冊協定中已說明禁止上傳一切違反中國法律的作品內容。

該工作人員稱，在發現《197》作品存在問題後，主辦方立即下架該作品並封刪作者張明信在iart平台的帳戶，並已發布公告，取消其在SAP大獎的入圍資格，並配合相關部門處理。

(中時 )