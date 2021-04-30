1名懷孕人妻控訴，她的公公一得知腹中孩子是男生後，就不斷要求孩子出生就要割包皮，就連醫師建議長大一點再評估，公公也聽不進去，幾乎每次換尿布看到孩子下體就會唸1次，一連唸了5年；該人妻相當崩潰說孩子至今泌尿系統沒問題，怒批「看我兒子包皮多不順眼」，還說她的老公也沒割包皮；網友則笑稱「兒子沒割的就叫孫子來還的概念」。

該人妻在臉書「匿名公社」控訴，她的公公在得知她懷胎兒子後，屢次向她強調孩子一出生就要割包皮，但她已詢問過醫師，醫師表示還不需要，等到長大一點再觀察即可；但等到孩子出生，公公仍然不死心詢問有沒有割包皮，甚至也不願接受小兒科醫師的說話，只要每次看到孩子在換尿布時，都會說要割包皮。

1名懷孕人妻控訴，她的公公一得知腹中孩子是男生後，就不斷要求孩子出生就要割包皮，就連醫師建議長大一點再評估，公公也聽不進去。（圖／翻攝自臉書「匿名公社」）

該人妻說，公公一直強調「小時候不割包皮要等什麼時候」，就這樣一連問了整整5年，讓她相當崩潰地說「沒割包皮，我兒子也沒有任何泌尿系統問題」，質疑公公「看我兒子包皮多不順眼」，她還在抱怨內容最後提及「我老公沒割包皮」。

許多網友則留言說，「你公公是不是有找到那種，三人同行一人免費的專案，一直想設局讓你兒子跟妳老公都去」、「兒子沒割的就叫孫子來還的概念」、「其實不用割，只要天天都有清潔就好，如果割了以後會很不舒服反而不好」、「可能公公自己包皮過長，終身遺憾吧」。

據悉，許多醫師建議，如果孩子自制力比較好的話，在6、7歲也是可以切除治療的，最佳切除時間在孩子8歲時，最好不要超過16歲，因為16歲陰莖會進入快速發育期，如果包皮過長沒有切除的話，就會阻擋妨礙陰莖的增長增粗，導致陰莖變小。

(中時新聞網)