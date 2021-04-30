自古婆媳問題難解，一名懷孕31周女網友發文抱怨公婆堅持不讓她住月子中心，理由是因為他們更有經驗，可以幫忙顧孩子、煮月子餐，何必浪費錢去外面住，但原PO與老公婉拒之後，公婆竟開始情緒勒索，甚至還罵他們不聽長輩的話，導致她壓力超大、想逃回娘家，引發網友討論，現在不堅持，等到坐月子會更慘，快逃吧！

一名女網友日前在Dcard上發文分享，她目前懷孕31週，跟老公住在家裡，近日與公婆討論想預訂14天的月子中心和30天的月子餐，但公婆堅持不肯答應，理由是他們有經驗，可以幫忙照顧孩子、煮月子餐。

女網友表示，但家中環境其實不適合坐月子，因為隔音不好，鄰居又常常裝修房子，半夜的電視聲也很擾人，經過她與老公審慎評估後認為，作為新手爸媽的她們去月子中心是最好的選擇，除了可以顧好身體之外，還可以熟悉如何照顧寶寶。

女網友說，而婆婆在她懷孕過程中的表現，也讓她覺得有點雷，舉例來說，懷孕期間醫師建議不要吃麻油、人參或薑母鴨等進補食材，因為恐導致宮縮，但公婆卻老是煮這些食物給她吃，與老公告訴公婆醫師的叮囑也沒用，公婆總說以前都沒聽過這樣的說法，甚至還指責她們「只聽醫生的話，不聽長輩的話」。

女網友煩躁地說，婆婆永遠都只會說好聽話，但每次都是空頭支票，因此她和老公便決定堅持自己的決定，未料公婆竟開始情緒勒索，讓她壓力大到想逃回娘家，但又不捨得放老公獨自面對，因此完全不知道該怎麼辦才好。

許多網友看了表示，實在很不懂為什麼很多婆婆都怕媳婦去住月子中心，對此有網友笑說，因為媳婦終究不是自己的女兒，當初她也是先斬後奏付錢了，才成功住月子中心休養1個月，但後來小姑生了，婆婆立刻要求對方要住兩個月的月子中心。不少網友直勸，身體是自己的，一定要硬起來選擇對自己最好的，否則忍到坐月子的時後只會更慘。

(中時新聞網)