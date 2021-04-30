立法院23日三讀通過《勞工職業災害保險及保護法》，蔡英文總統在明天五一勞動節前夕，今在總統府大禮堂簽署法案，並接見110年度全國模範勞工及其眷屬。她期許勞動部在職災保險法上路後，積極落實法律，當勞工朋友的靠山，這才是給大家最好的勞動節禮物。

總統強調，台灣有1,000多萬名勞工，占總就業人口的9成，照顧好勞工朋友，幾乎就是照顧好整個台灣。

總統抵達會場，首先簽署法案，續由行政院長蘇貞昌及勞動部長許銘春完成副署。總統也將簽署法案用筆贈與許部長留念。

總統致詞時表示，明天就是勞動節，很榮幸邀請到得獎的勞工、移工朋友，與行政院蘇貞昌院長帶領的行政團隊，一起見證《勞工職業災害保險及保護法》簽署。這是對於勞工朋友相當重要的法案，也是保障勞動權益的里程碑。

總統指出，以前職災保險規定分散在不同的法律中，保障也不夠周全。在許多勞工團體倡議下，提出了「職災保險單獨立法」主張，「現在，這個目標已經達成了」。

總統說，透過這部專法，整合了相關規定，擴大強制納保的範圍，提高投保薪資和給付標準，更建立起從預防、通報、鑑定、補償、到重建完整的職業災害保障體系。

總統說，大家都不希望發生職災，所以一定要做好預防工作，把風險降到最低。如果不幸發生意外，也要確保勞工和家屬能夠得到足夠的照顧。

總統也特別介紹，今年第一次增加移工獎項，一共有來自越南、印尼、菲律賓和泰國等5位得獎者。她感謝移工朋友來到台灣打拚，一起參與了台灣的經濟發展，也分攤許多家庭的照顧工作，感謝他們的貢獻。

總統認為，正因為有這麼多勞工和移工朋友，一起推動了台灣發展和進步，政府有責任完善勞動法規、保障勞動權益。

總統說，從2016年到現在，政府已經完成許多重要的法制工作。包括通過《勞動事件法》、《中高齡就業促進法》，政府也已連續5年調漲基本工資，現在月薪已經來到2萬4,000元，時薪來到160元。今年的報稅季馬上就要到了。這次也調高了基本生活費的扣除額，希望能減輕勞工朋友的負擔。

總統強調，現在台灣經濟的基本面不錯，國內外的機構都調高了今年經濟成長率預測，也陸續有企業宣布加薪。政府會繼續努力，鼓勵加薪，兼顧成長和分配，把經濟的果實回饋給辛苦的勞工朋友。

(中時 )