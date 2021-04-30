侯友宜頒贈感謝牌給世界台灣商會聯合總會長梁輝騰（右）。（社會局提供）

4月2日發生台鐵太魯閣號意外翻覆事故，世界台灣商會聯合總會也於第一時間發起全球六大洲台商總會募款，共募得2230萬元，其中480萬元捐贈給新北市12位罹難者，每位40萬台商聯合總會長梁騰輝、名譽總會長黃正勝今（30日）等人代表捐贈，新北市長侯友宜感謝這些來自世界各地台商的愛心，將盡速將善款送到每一位家屬身上。

梁輝騰表示，家鄉4月2日發生台鐵重大災難，台商聯合總會在4月3日即發動全球各洲際總會募集愛心，並向中華民國僑務委員會童振源委員長報備，因為每位台商在海外打拼，隨時都心繫台灣，所募得的款項，經內部會議決議，提供每位罹難者家屬40萬元，其中新北市有12位罹難者，因此捐贈480萬元，並將與其他有罹難者的縣市政府合作，盡速將慰問金送給罹難者家屬。

侯友宜在代表受贈表示，新北市曾發生過八仙塵爆事件，深知每位家屬的心情，每一分善款對家屬來說，都是一個非常重要的支持力量，市府一定將每一分錢都合理、公平的分配，配合中央善後，感謝世界台灣商會聯合總會和每一位捐贈的台商愛心。

社會局長張錦麗表示，太魯閣事件新北市截至4月28日，共收到各界捐款2602萬9569元（包內含台商總會480萬元），其中指定捐贈特定個人的有1024萬8000元，將從5月3日起開始發放；未指定的一般捐款1578萬1569元，將配合中央善款管理委員會檢傷分四級標準進行發放。

(中時 )