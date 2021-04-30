原烏克蘭籍藝人瑞莎演出《惡作劇2吻》走紅，2019年取得中華民國身分證後，積極耕耘台灣韻律體操培育工作，未料卻遭抹黑帳目不清、搶功挖角，對此，有自稱瑞莎學生家長出面駁斥傳言，就連「財經網美」胡采蘋也發聲力挺瑞莎，更指出她遭抹黑的原因。

根據《ETtoday》報導，瑞莎積極培育台灣韻律體操工作，卻被網友抹黑，這讓「財經網美」胡采蘋也看不下去，表示瑞莎拿出僅有的資源，成績就壓倒那些尸位素餐的體制，相較起來影響力比起裝懂裝行的小圈圈組織強太多，直言：「無用仔不跟你拼命怎麼行，因為他們也沒其他本事了。」接著強調雖然忌妒抹黑的人四處都有，但瑞莎這類人最終一定會贏，因為會以正面積極的心迎向世界，並建立新秩序。

qn發文力挺瑞莎。（圖／翻攝自黃拉結臉書）

對此，PTT鄉民女神qn表示瑞莎自掏腰包帶選手去國外比賽，包吃包住一個月還無償教學，最後拿了面金牌回來，這種「打壞市場行情『免費』教學，『自掏腰包』」的行為，自然被有人人士認為「破壞台灣體育界的平衡和規則」，才會抹黑她募款A錢、搶功挖角，因此強調：「看看打擊瑞莎的都是些什麼人？就知道該挺哪一邊才對」，更謝謝她一直為台灣默默付出心力。

對於來自外界力挺，瑞莎則感性表示：「真的很不容易， 很傷心， 我也是有感受的人。。 我要堅強，要繼續加油， 我都有看到你們的留言，很謝謝你們支持，有你們支持我才能繼續下去。」

(中時新聞網)