「潘帥」潘瑋柏去年7月閃電宣布和大陸「最美空姐」宣云結婚，隨後因王思聰爆料，網上盛傳有「天王嫂訓練營」的存在，更傳潘瑋柏因此已經轉移財產鬧離婚，引來他透過公司否認：「清者自清，謠言勿信」。近日有網友在澳門巧遇潘瑋柏和老婆在餐廳吃飯，兩人互動有如老夫老妻，享受兩人世界，可見婚姻狀況無異。

潘瑋柏去年自曝結婚，因前首富之子王思聰一句：「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引來網上捕風捉影有「天王嫂訓練營」的存在，更有傳言指宣云是帶球結婚，隨後又有人稱「Amy姐的第二位大將夫婦要離婚了」，曝「前空姐老公已經在轉移財產」，潘瑋柏公司當時則說重話：「無聊，這段期間不實的謠言都有點過份了，不再回應不實的謠言了。」

潘瑋柏和妻子面對面吃飯，氣氛溫馨。（圖／取自新浪娛樂）

上月底，周刊報導潘瑋柏去年宣布婚訊後，隔月就和宣云生下一女，算算女兒再過幾個月就要滿周歲，知情人稱潘瑋柏早和宣云在美國登記結婚，因老婆將生產，才決定公開一切，不再隱瞞已經是人夫事實，求證他前經紀公司「華納」則表示，因為雙方合約已滿未續約，無法代為回應。

潘瑋柏去年宣布結婚。（圖／中時資料照片）

潘瑋柏最近出席時尚活動，招牌黑墨鏡上身依舊帥氣，網上曝光他在後台花絮，可見他跟男星在一旁說話，疑因避嫌沒和其他正妹女星同桌。而據《新浪娛樂》報導，最近有民眾在澳門某家高檔餐廳偶遇潘瑋柏夫妻，兩人悠閒吃著晚餐，氣氛溫馨浪漫，期間潘瑋柏疑似發現有人偷拍還回過頭來，接著轉過頭繼續吃飯，網友表示：「這兩個人真的是太幸福了」、「又是羨慕別人愛情的一天」、「大熱天還戴個毛帽不熱嗎」、「祝福他們」。

(中時新聞網)